СМИ: футболист "Спартака" Айртон может перейти в "Порту"

ТАСС, 3 мая. Португальский футбольный клуб "Порту" заинтересован в услугах бразильского защитника российского "Спартака" Айртона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал De Primeira.

По информации источника, "Порту" рассматривает Айртона в качестве замены Алексу Теллесу, интерес к которому проявляет французский ПСЖ. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость левого защитника московского клуба оценивается в €4 млн.

Айртону 22 года, он выступает за российский клуб с января 2019 года, перейдя из бразильского "Флуминенсе" за €7 млн. Всего за "Спартак" бразильский защитник провел 41 матч в разных турнирах и отдал четыре голевые передачи.