СМИ: следующий сезон чемпионата Англии по футболу может пройти без зрителей

ТАСС, 3 мая. Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) не исключают вариант, при котором все матчи следующего сезона пройдут при пустых трибунах. Об этом сообщает Sky Sports .

Sun: чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. В пятницу клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

По информации Sky Sports, клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.

Ранее АПЛ заявляла, что досрочное завершение сезона обойдется лиге в 1 млрд фунтов, Sky Sports отмечает, что проведение целого сезона без зрителей может привести к еще более ощутимым потерям.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.