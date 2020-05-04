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Мировой футбол

France Football назвал гол Зидана в ворота "Байера" красивейшим в истории Лиги чемпионов

Удар через себя в исполнении Криштиану Роналду оказался на третьем месте
Зинедин Зидан и Михаэль Баллак EPA/GERRY PENNY
Описание
Зинедин Зидан и Михаэль Баллак
© EPA/GERRY PENNY

ТАСС, 4 мая. Издание France Football составило рейтинг 50 красивейших голов в истории Лиги чемпионов, лучшим назван мяч Зинедина Зидана, выступавшего за испанский "Реал", в ворота немецкого "Байера" в финале Лиги чемпионов 2002 года.

Зидан забил победный мяч на 45-й минуте встречи ударом с лета, находясь на линии штрафной площади. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.

' YouTube/Real Madrid'

Второе место занял гол Мауро Брессана из "Фиорентины" в ворота испанской "Барселоны" на групповой стадии сезона-1999/00.

' YouTube/UEFA'

Замкнул тройку самых красивых голов по версии France Football мяч Криштиану Роналду в ворота итальянского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

' YouTube/UEFA'

 

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