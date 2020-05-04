France Football назвал гол Зидана в ворота "Байера" красивейшим в истории Лиги чемпионов

ТАСС, 4 мая. Издание France Football составило рейтинг 50 красивейших голов в истории Лиги чемпионов, лучшим назван мяч Зинедина Зидана, выступавшего за испанский "Реал", в ворота немецкого "Байера" в финале Лиги чемпионов 2002 года.

Зидан забил победный мяч на 45-й минуте встречи ударом с лета, находясь на линии штрафной площади. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.