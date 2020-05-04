В "Ювентусе" подтвердили факт переговоров с "Барселоной" по поводу трансферов

ТАСС, 4 мая. Спортивный директор итальянского "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил, что клуб контактирует с испанской "Барселоной" относительно переходов футболистов. Комментарий функционера приводит " Газета.Ru " со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Мы постоянно на связи, не только по поводу футболистов. Обсуждаем текущие проблемы, прогнозируем ситуацию", - сказал Паратичи, комментируя предположения о переговорах по поводу возможного обмена бразильца Артура на боснийца Миралема Пьянича.

Чемпионаты Испании и Италии прерваны на неопределенный срок из-за пандемии. "Ювентус" и "Барселона" являются лидерами своих лиг.

Пьянич играет за "Ювентус" с 2016 года, в чемпионате нынешнего сезона провел 22 матча, забил 3 мяча. Артур в "Барселоне" второй сезон, в текущем чемпионате Испании на его счету 3 мяча в 16 играх.