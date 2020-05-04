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Влияние коронавируса на спорт

Сальников: ЧЕ по водным видам спорта может быть повторно перенесен на более поздний срок

Первоначально турнир должен был пройти 11-24 мая в Будапеште, но был перенесен из-за коронавируса на 17-30 августа
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Юрий Машков/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Европейская лига плавания (LEN) рассматривает возможность переноса чемпионата Европы по водным вида спорта на более поздний срок. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

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Первоначально турнир должен был пройти 11-24 мая в Будапеште, но был перенесен из-за коронавируса на 17-30 августа. Окончательные даты должны быть утверждены в конце мая или начале июня.

"По заявлению, сделанному Европейской лигой плавания, стало понятно, что рассматривается вопрос о переносе запланированного и уже перенесенного чемпионата Европы с августа на другой срок, - сказал Сальников. - Предполагалось, что в эти же сроки будет проходить выборная конференция. Она должна была пройти в мае, потом - в августе, теперь это, возможно, перенесется в какое-то будущее".

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