Сальников: ЧЕ по водным видам спорта может быть повторно перенесен на более поздний срок

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Европейская лига плавания (LEN) рассматривает возможность переноса чемпионата Европы по водным вида спорта на более поздний срок. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Первоначально турнир должен был пройти 11-24 мая в Будапеште, но был перенесен из-за коронавируса на 17-30 августа. Окончательные даты должны быть утверждены в конце мая или начале июня.

"По заявлению, сделанному Европейской лигой плавания, стало понятно, что рассматривается вопрос о переносе запланированного и уже перенесенного чемпионата Европы с августа на другой срок, - сказал Сальников. - Предполагалось, что в эти же сроки будет проходить выборная конференция. Она должна была пройти в мае, потом - в августе, теперь это, возможно, перенесется в какое-то будущее".