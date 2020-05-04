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Летние олимпийские виды спорта

Власенко: календарь чемпионатов мира по водным видам спорта может измениться

В 2023 году чемпионат должен пройти в Дохе, в 2025-м - в Казани
Президент российских федераций по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду Алексей Власенко. Стоян Васев/ТАСС
Описание
Президент российских федераций по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду Алексей Власенко.
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сроки проведения чемпионатов мира по водным видам спорта могут сдвинуться после переноса мирового первенства в японской Фукуоке на 2022 год. Такое мнение ТАСС высказал президент российских федераций по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду Алексей Власенко.

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Чемпионат мира по водным видам спорта должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года. Однако после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпиады в Токио на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, проведение мирового первенства в запланированные сроки стало невозможным. В итоге было принято решение провести соревнования с 13 по 29 мая 2022 года.

"Это очень правильное решение. Он должен был пройти в 2021 году, но перенесли Олимпиаду. Чемпионат мира и Олимпиаду не проводили в один год, поэтому очень логичное решение", - отметил Власенко.

"Пока большой вопрос, что в 2023 году тоже будет чемпионат мира по водным видам спорта. Календарь чемпионатов мира может измениться, все в мире сдвигается, и соревнования в Казани тоже могут сдвинуться. Мы для Казани планировали 2025 год", - сказал Власенко. Он также добавил, что было принято решение о проведении конгресса Европейской лиги плавания (LEN) 7 ноября в Будапеште.

В 2023 году чемпионат мира по водным видам спорта должен пройти в Дохе, в 2025-м - в Казани.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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