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Влияние коронавируса на спорт

Майский турнир на кубок императора Японии по сумо отменен из-за коронавируса

Турнир был запланирован на период с 24 мая по 7 июня

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Федерации сумо Японии приняла решение об отмене турнира на кубок императора Японии по сумо (басё), который был запланирован на период с 24 мая по 7 июня, в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что решение федерации связано с продлением до 31 мая действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране.

Изначально турнир должен был пройти с 10 по 24 мая, однако 3 апреля сроки его проведения были перенесены из-за коронавируса на две недели вперед.

Сумо является очень популярным видом спорта в Японии, на турниры собираются тысячи зрителей. Особый ажиотаж вызывают воскресные схватки двух ёкодзун (высший ранг борца сумо) в заключительный день турнира.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьером. 16 апреля глава правительства расширил действие режима ЧС на всю территорию страны.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15,9 тыс., при этом 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 557 летальных исходов.

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ЯпонияВлияние коронавируса на спорт
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