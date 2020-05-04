Сальников: проводить турниры по плаванию стоит спустя три месяца после режима самоизоляции

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Спортсмены должны пройти полноценный тренировочный цикл перед возобновлением турниров, поэтому не стоит проводить соревнования по плаванию раньше чем через три месяца после выхода из режима самоизоляции. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Все озабочены создавшейся ситуацией, ни одна федерация не может считать себя не пострадавшей, - сказал Сальников. - Плавание является одним из наиболее пострадавших видов, потому что без воды спортсмены не могут даже выполнять дома какие-то упражнения. В настоящее время Минспорт РФ ведет активную работу с Роспотребнадзором, чтобы определить, возможно ли возвращение к тренировкам в каком-то щадящем режиме отдельных групп спортсменов. Рассчитываем, что когда будут реальное снижение остроты ситуации с коронавирусом, эти решения будут приняты, и уже от этой точки мы можем начинать что-то планировать".

"Планирование календаря не займет много времени, формально он у нас из сезона в сезон стабилен, - продолжил глава федерации. - Главное, в сезоне должен быть полноценный цикл тренировок - до 12-14 недель, этот принцип будет сохраняться. Считаю, что после выхода из карантина и режима самоизоляции соревнования можно проводить не ранее чем через три месяца, чтобы они имели смысл. Я не говорю о тренировочных или контрольных стартах, но именно соревнования должны предваряться полноценным периодом подготовки".

Глава Всероссийской федерации плавания отметил, что спортсмены стараются поддерживать форму на самоизоляции, но домашние тренировки несопоставимы с занятиями в бассейне.

"Сейчас форма утеряна, она находится на низком уровне, но спортсмены молодцы, они пытаются тренироваться дома. В помощь им наш тренер по физической подготовке проводит ежедневные занятия, разработан четырехнедельный цикл тренировок в домашних условиях, который транслируется по соцсетям и есть на сайте, но воду это не заменит. Было бы правильно дать спортсменам выполнить полный цикл тренировок, прежде чем кто-то будет участвовать в каких-то соревнованиях", - заключил собеседник агентства.