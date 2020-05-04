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Шахматные турниры

Шахматист Непомнящий отдаст заработанные на турнире деньги госпиталям Брянской области

Благотворительный онлайн-турнир "Сборная - России" состоится с 12 по 14 мая
Ян Непомнящий Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий направит заработанные на благотворительном онлайн-турнире деньги госпиталям Брянской области. Об этом он рассказал ТАСС.

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Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России", вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая.

"Взаимодействуем с правительством [Брянской области]. Оно предоставило информацию по госпиталям, стараемся максимально помочь", - сказал Непомнящий.

Помимо Непомнящего, в турнире сыграют Владимир Крамник (Краснодарский край), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь). Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать - в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд будет распределен между регионами в одинаковом размере, несмотря на занятые места их представителей.

Теги
Брянская областьШахматные турниры
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