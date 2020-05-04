Клуб КХЛ "Автомобилист" подписал контракт с призером Олимпийских игр Геноуэем

ТАСС, 4 мая. Канадский защитник Чарльз Геноуэй подписал контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 33-летним игроком рассчитан на один год.

В прошлом сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за коронавируса, Геноуэй провел 66 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф за нижегородское "Торпедо", набрав 32 очка (7 шайб + 25 результативных передач). Ранее канадец выступал в КХЛ за тольяттинскую "Ладу", "Йокерит" из Хельсинки, московский "Спартак" и рижское "Динамо". Всего на счету защитника 293 матча в КХЛ, в которых он набрал 135 (37+98) очков.

Геноуэй выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Канады. На турнире он провел шесть матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

"Автомобилист" также объявил о подписании годичного контракта с 23-летним российским нападающим Александром Протаповичем. Прошлый сезон КХЛ он начинал в клубе из Екатеринбурга, но провел за него всего две игры, не набрав очков. Позже форвард перешел в рижское "Динамо", где в 32 матчах набрал 12 (5+7) очков.