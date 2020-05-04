Волейболист Полетаев покинет "Кузбасс". Его может заменить Зайцев

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский волейболист Виктор Полетаев, выступающий на позиции диагонального, покинет кемеровский "Кузбасс", его может заменить итальянец Иван Зайцев из "Модены". Об этом ТАСС сообщил главный тренер клуба Алексей Вербов.

Ранее сообщалось, что Полетаев может продолжить карьеру в петербургском "Зените".

"Да, как я уже говорил, он (Полетаев - прим. ТАСС) покинет клуб, - сказал Вербов. - Мы сейчас ищем кандидатуры [на позицию диагонального], один из вариантов - Зайцев. В мире есть топ-5 диагональных, если нам удастся заменить кем-то из них - хорошо. При этом я считаю, что Витя [Полетаев] входит в пятерку лучших в мире".