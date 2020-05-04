Президиум Всероссийской федерации плавания состоится после завершения режима самоизоляции

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта РФ учебно-тренировочные базы. В понедельник стало известно о переносе чемпионата мира по водным видам спорта, турнир состоится с 13 по 29 мая 2022 года в японской Фукуоке. Чемпионат Европы по водным видам спорта должен был состояться в Будапеште 11-24 мая, но из-за коронавируса был перенесен на 17-30 августа.

"Заседание президиума федерации состоится в кратчайшие сроки после объявления о выходе из режима самоизоляции. Я бы очень хотел, чтобы оно прошло с личным присутствием, но все будет зависеть от ситуации. По нашему уставу мы имеем возможность проводить дистанционное заседание президиума, это практикуется. Но вопросы, связанные с такими серьезными вещами, как календарь и долгосрочное планирование, конечно, хотелось бы обсудить очно", - сказал Сальников.