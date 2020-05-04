Хоккеист Петерссон подписал контракт с "Локомотивом"

ТАСС, 4 мая. Шведский нападающий Андре Петерссон подписал контракт с ярославским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года.
Петерссон провел предыдущий сезон в составе московского "Динамо". В 47 играх регулярного чемпионата он набрал 39 очков (17 шайб + 22 результативные передачи). В плей-офф на счету шведа пять заброшенных шайб и одна голевая передача в шести матчах.
В КХЛ швед также выступал за "Сочи", омский "Авангард" и "Барыс" из Нур-Султана. В составе молодежной сборной Швеции становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.