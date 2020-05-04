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Влияние коронавируса на спорт

ФК "Атлетик" и "Реал Сосьедад" хотят провести финал Кубка Испании в присутствии зрителей

Матч пройдет после нормализации ситуации в стране, сложившейся из-за пандемии, и будет проведен только в случае достижения согласия между клубами и национальной федерацией

ТАСС, 4 мая. Испанские футбольные клубы "Атлетик" и "Реал Сосьедад", вышедшие в финал национального кубка, намерены провести игру в присутствии зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "Атлетика".

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"Президенты клубов "Реал Сосьедад" и "Атлетик" провели встречу с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), по итогам которой пришли к мнению, что финал Кубка Испании может быть проведен в присутствии зрителей после нормализации ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Данное решение будет утверждено при достижении согласия между всеми сторонами", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что "Атлетик" и "Реал Сосьедад" отправили запрос в RFEF в котором просят федерацию гарантировать официальный статус матча.

Изначально финал Кубка Испании должен был состояться 18 апреля в Севилье, но, как и все остальные спортивные события в стране, матч был отложен из-за пандемии коронавируса.

Противостояние "Атлетика" и "Реала Сосьедад" является принципиальным, так как оба клуба представляют Страну Басков (регион в Испании). Команды провели 140 матчей друг против друга в национальном чемпионате, 59 раз сильнее оказывался "Атлетик", 50 - "Реал Сосьедад", еще 37 игр завершались вничью. В Кубке Испании клубы провели 20 матчей, девять побед одержал "Атлетик", пять - "Реал Сосьедад", еще шесть игр завершились вничью. "Атлетик" является 23-кратным победителем Кубка Испании, "Реал Сосьедад" выигрывал турнир дважды.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,5 млн человек, зафиксировано свыше 240 тыс. смертельных исходов. В Испании зафиксировано более 217 тыс. случаев заражения, более 25 тыс. человек умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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