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НХЛ

Лучший бомбардир-защитник прошлого сезона КХЛ Лехтонен подписал контракт с "Торонто"

Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на один год

ТАСС, 4 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" подписал контракт с финном Микко Лехтоненом, ранее выступавшим за хельсинский "Йокерит". Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на один год.

Лехтонен выступал за "Йокерит" с 2019 года. В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно завершенном из-за коронавируса, он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата, набрав 49 очков (17 голов + 32 результативные передачи) в 60 матчах. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в шести матчах.

Лехтонен не был задрафтован клубом НХЛ. В составе финской сборной он стал чемпионом мира в 2019 году.

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