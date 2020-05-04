Агент: Набоков стал одним из факторов решения Мельничука перейти в клуб НХЛ "Сан-Хосе"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Одной из причин решения российского голкипера Алексея Мельничука подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" стало желание игрока поработать с тренером вратарей команды Евгением Набоковым. Об этом ТАСС рассказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

21-летний Мельничук подписал контракт с "Сан-Хосе" в понедельник.

"Очень большое количество команд следило за Алексеем по ходу сезона. Он серьезно рассматривал пять команд и в конечном итоге выбрал "Сан-Хосе", потому что это хорошая, стабильная организация. Льстило то, что Евгений Набоков - тренер по вратарям "Сан-Хосе". Алексей всю карьеру следил за Набоковым", - сказал Мильштейн.

"Он едет туда из-за хорошей организации, места. И помимо этого, Евгений Набоков тоже стал одной из причин решения", - добавил агент.

Ранее Мельничук выступал за санкт-петербургский СКА. В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, Мельничук провел 16 матчей в регулярном чемпионате, одержав 8 побед и отражая в среднем 93% бросков.

Набоков провел 697 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 86 игр в плей-офф, выступая за "Сан-Хосе", "Айлендерс" и "Тампу". В составе сборной России он стал чемпионом мира 2008 года.