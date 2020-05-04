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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: футболист "Сельты" Смолов планирует вернуться в Испанию в понедельник

Нападающему в течение недели предстоит проходить тестирование на коронавирус
Федор Смолов EPA-EFE/SALVADOR SAS
Описание
Федор Смолов
© EPA-EFE/SALVADOR SAS

ТАСС, 4 мая. Российский нападающий футбольного клуба "Сельта" Федор Смолов планирует вернуться в Испанию в понедельник. Об этом сообщает агентство EFE.

По данным агентства, Смолов планирует прилететь в понедельник в Виго, где базирует "Сельта". После чего ему в течение недели предстоит проходить тестирование на наличие коронавируса. Смолов прилетел в Россию из Испании 5 апреля. Ранее сообщалось, что нападающий пропустит первые тренировки команды из-за вынужденного карантина после возвращения в Испанию.

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В понедельник Испанская футбольная лига сообщила, что клубам будет разрешено возобновить тренировки на этой неделе.

Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды из московского "Локомотива". Соглашение с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В составе испанского клуба российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона", набрав 58 очков. На втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). "Сельта" располагается на 17-й позиции, набрав 26 очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,5 млн человек, зафиксировано свыше 240 тыс. смертельных исходов. В Испании зафиксировано более 217 тыс. случаев заражения, более 25 тыс. человек умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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