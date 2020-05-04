РПЛ занимает 57-е место по количеству игрового времени, получаемого молодыми игроками

ТАСС, 4 мая. Российская премьер-лига (РПЛ) занимает 57-е место среди национальных футбольных чемпионатов в мире по количеству игрового времени, которое получают футболисты не старше 21 года. Об этом сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

Специалисты центра проанализировали количество минут, которое провели на поле игроки не старше 21 года из 1292 команд 93 высших дивизионов. Молодые футболисты клубов РПЛ получают в среднем 11,3% игрового времени. Первое место в чемпионате России по этому показателю занимает московский ЦСКА (56,3%), что является 11-м результатом в мире. Вторую позицию в России занимает московский "Спартак" (24,1%), третью - казанский "Рубин" (19,6%).

Первое место в списке занимает чемпионат Словакии, молодые игроки первенства этой страны получают в среднем 29,0% игрового времени. На втором месте идет чемпионат Новой Зеландии (28,8%), на третьем - первенство Ирландии (28,8%). Ниже РПЛ в таблице расположились четыре ведущих европейских чемпионата. Немецкая бундеслига занимает 66-е место (9,8%), Английская премьер-лига - 74-е (8,5%), итальянская Серия A - 76-е (7,7%), чемпионат Испании - 79-е (7,0%). Чемпионат Франции, который входит в пятерку сильнейших европейских лиг, занимает 36-е место (15,0%).