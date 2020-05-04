{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РПЛ занимает 57-е место по количеству игрового времени, получаемого молодыми игроками

В рейтинге РПЛ обошла чемпионаты Англии, Германии, Испании и Италии

ТАСС, 4 мая. Российская премьер-лига (РПЛ) занимает 57-е место среди национальных футбольных чемпионатов в мире по количеству игрового времени, которое получают футболисты не старше 21 года. Об этом сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

На эту тему

Специалисты центра проанализировали количество минут, которое провели на поле игроки не старше 21 года из 1292 команд 93 высших дивизионов. Молодые футболисты клубов РПЛ получают в среднем 11,3% игрового времени. Первое место в чемпионате России по этому показателю занимает московский ЦСКА (56,3%), что является 11-м результатом в мире. Вторую позицию в России занимает московский "Спартак" (24,1%), третью - казанский "Рубин" (19,6%).

Первое место в списке занимает чемпионат Словакии, молодые игроки первенства этой страны получают в среднем 29,0% игрового времени. На втором месте идет чемпионат Новой Зеландии (28,8%), на третьем - первенство Ирландии (28,8%). Ниже РПЛ в таблице расположились четыре ведущих европейских чемпионата. Немецкая бундеслига занимает 66-е место (9,8%), Английская премьер-лига - 74-е (8,5%), итальянская Серия A - 76-е (7,7%), чемпионат Испании - 79-е (7,0%). Чемпионат Франции, который входит в пятерку сильнейших европейских лиг, занимает 36-е место (15,0%).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
"Герта" отстранила футболиста Калу от тренировок за видео с рукопожатиями в раздевалке
Игрок принес извинения, объяснив свое поведение радостью, вызванной отсутствием случаев заражения коронавирусной инфекцией в клубе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС