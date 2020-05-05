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Футбол в Испании

СМИ: футболист "Сельты" Смолов вернулся в Испанию на частном самолете

Россиянин 5 апреля прилетел в России в связи с введением строго карантина в Испании на фоне пандемии коронавируса
Федор Смолов EPA-EFE/CHEMA MOYA
Описание
Федор Смолов
© EPA-EFE/CHEMA MOYA

ТАСС, 5 мая. Российский нападающий футбольного клуба "Сельта" Федор Смолов вернулся в Испанию в понедельник вечером на частном самолете. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент радиосети Radio Galega Виктор Лопес.

По данным источника, Смолов вернулся в Виго на частном самолете, который вылетел из московского аэропорта Внуково в понедельник вечером. Другим рейсом в Испанию прилетел датский полузащитник Пионе Систо, также покинувший расположение команды после введения карантина. Отмечается, что Смолов дал небольшое интервью телеканалу TV Galicia. Россиян рассказал о желание продолжить выступление в составе "Сельты" в следующем сезоне.

В понедельник Испанская футбольная лига сообщила, что клубам будет разрешено возобновить тренировки на текущей неделе. Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды из московского "Локомотива". Соглашение с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В составе испанского клуба российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона", набрав 58 очков. На втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). "Сельта" располагается на 17-й позиции, набрав 26 очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,5 млн человек, зафиксировано свыше 240 тыс. смертельных исходов. В Испании зафиксировано более 217 тыс. случаев заражения, более 25 тыс. человек умерли.

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