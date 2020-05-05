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Шахматные турниры

Команды Дворковича и Каспарова поборются за победу в шахматном онлайн-турнире Кубок наций

Соревнования пройдут с 5 по 10 мая
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович Алексей Колчин/ТАСС
Описание
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
© Алексей Колчин/ТАСС

ТАСС, 5 мая. Кубок наций по шахматам стартует в пятницу и пройдет с 5 по 10 мая в онлайн-формате. За победу в турнире поборются шесть команд - сборные России, Европы, Китая, Индии, США и "остального мира".

Среди участников соревнований значатся президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, которые станут капитанами команд "остального мира" и Европы соответственно. В основные составы каждой из сборных войдут по три мужчины и одной женщине. Под руководством Каспарова за команду Европы сыграют украинка Анна Музычук, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Максим Вашье-Лаграв и Левон Аронян из Армении. Подопечными Дворковича в сборной "остального мира" станут азербайджанец Теймур Раджабов, иранец Алиреза Фируджа, египтянин Бассем Амин и украинка Мария Музычук, резервными игроками заявлены перуанец Хорхе Кори и Динара Садуакасова из Казахстана.

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По мнению главы FIDE участие в турнире Каспарова, который объявил о завершении шахматной карьеры в 2005 году, чтобы посвятить себя политической деятельности, привлечет внимание большого количества любителей данного вида спорта. "Конечно, мне будет интересно соперничать с капитаном команды Европы, 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым, - сказал Дворкович в интервью ТАСС. - Он достаточно быстро согласился поучаствовать в нашем проекте, понимая, что шахматный мир нуждается в таких интересных событиях. Его участие наверняка привлечет внимание миллионов любителей шахмат".

За сборную России на Кубке наций сыграют обладатель Кубка мира и победитель турнира претендентов 2016 года Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, а также победительница турнира претенденток Александра Горячкина. Запасными будут Дмитрий Андрейкин и Ольга Гиря. Капитаном команды станет Александр Мотылев.

В составе сборной Индии обращает на себя внимание присутствие 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, а в команде Китая - четырехкратной чемпионки мира Хоу Ифань. За сборную США сыграет Хикару Накамура. Американец на прошлой неделе уступил в финале другого онлайн-турнира действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену. Стоит отметить, что норвежец являлся организатором соревнований.

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. В первом туре партии между собой проведут сборные России и Европы, Китая и "остального мира", Индии и США. Все встречи будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований составит $180 тыс.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичШахматные турниры
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