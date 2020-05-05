Вратари Холтби и Мюррей назвали траекторию шайбы после броска Овечкина непредсказуемой

ТАСС, 5 мая. Шайба после броска российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина летит по совершенно непредсказуемой траектории. Такое мнение высказали вратари "Вашингтона" и "Питтсбурга" Брэйден Холтби и Мэтт Мюррей, комментарий которых приводит русскоязычная версия сайта лиги.

"Шайба летит не туда, куда она должна попасть. Это как в бейсболе, когда питчер бросает крученый мяч со скоростью 160 км/ч. Траектория полета просто сумасшедшая", - сказал Холтби.

"Его бросок похож на крученую подачу в бейсболе, возможно, так происходит из-за специфического загиба крюка у его клюшки. Иногда шайба вдруг резко снижается в полете, сантиметров на 30-40, или летит бабочкой. Бывает, что сначала она направляется в левую девятку, а потом меняет направление и попадает в сетку низом справа. Совершенно непредсказуемая траектория и огромная скорость", - отметил Мюррей.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата ("Харт Трофи"), а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).