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КХЛ

Жамнов: хоккеисту Хохлачеву, возможно, нужен новый вызов в карьере

3 мая "Спартак" обменял 26-летнего форварда в омский "Авангард" на Сергея Широкова

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бывшему хоккеисту московского "Спартака" Александру Хохлачеву, возможно, требовался новый вызов для перезагрузки карьеры. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

3 мая "Спартак" обменял 26-летнего Хохлачева в омский "Авангард" на нападающего Сергея Широкова. В прошлом сезоне КХЛ Хохлачев в 62 матчах регулярного чемпионата и плей-офф набрал 37 очков (16 шайб + 21 передача), на счету Широкова 24 (10+14) очка в 44 матчах.

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"Может быть, ему нужен новый вызов, - считает Жамнов. - Зачастую хоккеист начинает немножко по-другому играть, когда переходит в другую команду. Обычно это работает в положительную сторону".

Генеральный менеджер "Спартака" считает, что обмен с "Авангардом" принесет пользу обоим клубам. "Мы смотрим, что нам необходимо для усиления команды. "Авангард" приобрел в лице Хохлачева хорошего нападающего, я надеюсь, что у Саши все получится. Что касается Сергея Широкова, то нам нужен был именно такой нападающий для баланса сочетаний", - отметил Жамнов.

"Плюс его опыт нам пригодится в дальнейшем. Мы взвесили все за и против, так что обмен хороший", - заключил собеседник агентства.

Хохлачев провел в составе красно-белых три последних сезона. До "Спартака" в КХЛ он выступал за петербургский СКА. В 2011 году российский хоккеист был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостоном" во втором раунде под общим 40-м номером. На его счету серебряная и бронзовая медали молодежных чемпионатов мира в составе сборной России.

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