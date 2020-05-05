Жамнов: состав ХК "Спартак" стал сильнее, сплав опыта и молодости должен дать результат

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Состав московского "Спартака" после произведенных переходов на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал сильнее прошлогоднего. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" договорился о переходе в команду нападающих Йори Лехтеря, Лукаша Радила, Мартина Бакоша, Романа Любимова, защитников Андрей Зубарева и Эмиля Джуса. покинули красно-белых форварды Каспарс Даугавиньш, Федор Малыхин, Мартиньш Карсумс, Денис Кокарев, защитники Тобиас Виклунд, Иван Вишневский, Патрик Херсли. Нападающий Александр Хохлачев был обменян в "Авангард" на форварда Сергея Широкова.

"У тех игроков, которые пришли, есть за плечами солидный опыт, многие поиграли за океаном. Думаю, что те изменения, которые у нас произошли, только усилят команду. Сплав опыта и молодости должен дать положительный результат", - отметил Жамнов.

"Думаю, что сейчас мы готовы войти в сезон, пока мы приостановимся и будем готовиться к сезону, а там будем смотреть по необходимости. Могут появиться еще один-два человека, пока на 99 процентов мы готовы к старту. Команда стала сильнее, постараемся побороться за Кубок Гагарина", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" по итогам прошлого регулярного чемпионата занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах уступил "Динамо". Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.