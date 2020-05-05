СМИ: "Барселона" предложила €80 млн и трех футболистов за игрока "Интера" Мартинеса

ТАСС, 5 мая. Испанский футбольный клуб "Барселона" предложил итальянскому "Интеру" €80 млн и трех игроков за аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, испанский клуб хотел включить в сделку защитников Хуниора Фирпо, Нелсона Семеду и Жан-Клера Тодибо. Отмечается, что итальянский клуб отказался от этого предложения, желая получить €111 млн, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных. Подчеркивается, что руководство клуба желает оставить Мартинеса в "Интере" на следующий сезон.

Мартинес в нынешнем сезоне в составе "Интера" провел 31 матч в разных турнирах, забил 16 мячей и отдал 4 голевые передачи. В миланский клуб он перешел в июле 2018 года из аргентинского "Расинга" за €25 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины он провел 17 матчей, в которых забил 9 голов.