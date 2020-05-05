Покровская: на ЧМ-2022 будет выступать новое поколение синхронисток

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. На чемпионате мира по водным видам спорта, перенесенном на 2022 год, мир увидит новое поколение синхронисток. Так традиционно происходит после Олимпийских игр, рассказала ТАСС главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Чемпионат мира по водным видам спорта должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года в японской Фукуоке. Однако после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпиады в Токио на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, проведение мирового первенства в запланированные сроки стало невозможным. В итоге было принято решение провести соревнования с 13 по 29 мая 2022 года.

"Мы за это и голосовали - чтобы чемпионат мира был перенесен на следующий год после Игр. И там мир увидит уже новое поколение синхронисток, такова традиция, на чемпионатах мира после Олимпийских игр выступает в основном молодежь", - отметила Покровская.

"И все-таки трудно загадывать, что будет дальше. Да и решение по переносу чемпионата на данный момент не самое главное. Мир сейчас в таком состоянии, когда трудно понять, что будет дальше. Дай бог всем здоровья, и чтобы эта нервная ситуация скорее прошла", - заключила Покровская.