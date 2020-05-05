{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

ЧЕ-2022 по настольному теннису может пройти в рамках ЧЕ по летним видам спорта

На данный момент проведение ЧЕ по настольному теннису запланировано в Будапеште

ТАСС, 5 мая. Европейский союз настольного тенниса (ETTU) заключил предварительное соглашение с оргкомитетом чемпионата Европы по летним видам спорта о проведении континентального первенства. Об этом сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса России со ссылкой на президента ETTU Рональда Крамера и генерального секретаря организации Ричарда Скрутона.

Чемпионат Европы по летним видам спорта должен пройти 2-21 августа 2022 года во второй раз в истории, местом проведения станет германский Мюнхен. Первые соревнования состоялись в 2018 году в Берлине, Глазго и Эдинбурге. В программу вошли легкая атлетика, водные виды спорта, велоспорт, спортивная гимнастика, академическая гребля, триатлон и гольф.

"Опыт показывает, что настольный теннис в рамках мультиспортивных соревнований лучше освещается и его популярность в Европе выше, чем при проведении большинства наших собственных турниров. Следует учитывать и тот факт, что чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в Германии, в Мюнхене", - сообщили Крамер и Скрутон.

На данный момент проведение чемпионата Европы - 2022 по настольному теннису запланировано в Будапеште.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Многодневка "Джиро д'Италия" пройдет 3-25 октября, "Вуэльта" - с 20 октября по 8 ноября
Соревнования были перенесены на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС