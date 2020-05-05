ЧЕ-2022 по настольному теннису может пройти в рамках ЧЕ по летним видам спорта

ТАСС, 5 мая. Европейский союз настольного тенниса (ETTU) заключил предварительное соглашение с оргкомитетом чемпионата Европы по летним видам спорта о проведении континентального первенства. Об этом сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса России со ссылкой на президента ETTU Рональда Крамера и генерального секретаря организации Ричарда Скрутона.

Чемпионат Европы по летним видам спорта должен пройти 2-21 августа 2022 года во второй раз в истории, местом проведения станет германский Мюнхен. Первые соревнования состоялись в 2018 году в Берлине, Глазго и Эдинбурге. В программу вошли легкая атлетика, водные виды спорта, велоспорт, спортивная гимнастика, академическая гребля, триатлон и гольф.

"Опыт показывает, что настольный теннис в рамках мультиспортивных соревнований лучше освещается и его популярность в Европе выше, чем при проведении большинства наших собственных турниров. Следует учитывать и тот факт, что чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в Германии, в Мюнхене", - сообщили Крамер и Скрутон.

На данный момент проведение чемпионата Европы - 2022 по настольному теннису запланировано в Будапеште.