Пешан сменил Ржигу на посту главного тренера сборной Чехии по хоккею

ТАСС, 5 мая. Филип Пешан сменил Милоша Ржигу на посту главного тренера сборной Чехии по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

Контракт с 42-летним Пешаном рассчитан до 2022 года. Отмечается, что он будет руководить командой на чемпионатах мира 2021 и 2022 годов и на Олимпиаде в Пекине. Помощниками Пешана стали Мартин Страка и Ярослав Шпачек, генеральным менеджером команды остался Петр Недвед.

До этого Пешан возглавлял сборные Чехии среди игроков до 19 и 20 лет. В 2016 году он привел "Били Тигржи" к первой в истории клуба победе в высшем чешском дивизионе.

Контракт 61-летнего Ржиги в качестве главного тренера команды истекает в мае. Он возглавлял команду с лета 2018 года, сменив на этом посту Йозефа Яндача. Под руководством Ржиги команда стала четвертой на чемпионате мира - 2019, уступив в матче за третье место россиянам. По результатам Евротура сезона-2018/19 сборная Чехии набрала 14 очков и заняла последнее, четвертое место.

Ранее Ржига возглавлял ряд клубов Континентальной хоккейной лиги - московский "Спартак", подмосковный "Атлант", петербургский СКА, омский "Авангард" и братиславский "Слован".