Худяков: "Тамбов" не имеет финансовой возможности выкупить футболиста Мелкадзе

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" не имеет финансовой возможности выкупить арендованного у московского "Спартака" нападающего Георгия Мелкадзе. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Ранее портал Metaratings.ru сообщил о том, что "Тамбов" выкупит 23-летнего Мелкадзе у "Спартака" и перепродаст в московский "Локомотив" или казанский "Рубин".

"Это все полная ерунда. У него стоит сумасшедшая сумма выкупа - $7-8 млн. Мы поднимали еще этот вопрос, когда он начал забивать, но дело в том, что у него большая зарплата и почти все платит "Спартак". Он у нас играет практически бесплатно", - отметил Худяков.

"Мы бы очень хотели выкупить его. Но у нас нет такой возможности и нет возможности платить такую зарплату", - добавил собеседник агентства.

В сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Мелкадзе провел 15 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

После 22 туров РПЛ "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. "Тамбов" набрал 25 очков и располагается на 11-й строчке. Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.