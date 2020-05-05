{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Худяков: "Тамбов" не имеет финансовой возможности выкупить футболиста Мелкадзе

В сезоне-2019/20 чемпионата России Мелкадзе провел 15 матчей, в которых отличился шесть раз и сделал две голевые передачи

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" не имеет финансовой возможности выкупить арендованного у московского "Спартака" нападающего Георгия Мелкадзе. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

На эту тему
Следующее общее собрание РПЛ пройдет после заседания исполкома РФС

Ранее портал Metaratings.ru сообщил о том, что "Тамбов" выкупит 23-летнего Мелкадзе у "Спартака" и перепродаст в московский "Локомотив" или казанский "Рубин".

"Это все полная ерунда. У него стоит сумасшедшая сумма выкупа - $7-8 млн. Мы поднимали еще этот вопрос, когда он начал забивать, но дело в том, что у него большая зарплата и почти все платит "Спартак". Он у нас играет практически бесплатно", - отметил Худяков.

"Мы бы очень хотели выкупить его. Но у нас нет такой возможности и нет возможности платить такую зарплату", - добавил собеседник агентства.

В сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Мелкадзе провел 15 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

После 22 туров РПЛ "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. "Тамбов" набрал 25 очков и располагается на 11-й строчке. Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Олимпийский чемпион по волейболу Ильиных планирует вернуться в "Белогорье"
Он играл за белгородский клуб с 2009 по 2015 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС