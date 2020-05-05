УЕФА открыл портал для возврата билетов на перенесенный на 2021 год чемпионат Европы

ТАСС, 5 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл портал, где болельщики в случае необходимости могут потребовать возмещение стоимости билетов на матчи перенесенного чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Матыцин: гарантии проведения Евро-2020 в Петербурге подтверждены и будут отправлены в УЕФА

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Пресс-служба отмечает, что после опубликования окончательного календаря турнира у болельщиков сохранится возможность возврата средств в случае, если они все-таки не смогут посетить матчи.

Также отмечается, что действительность уже купленных билетов по возможности будет гарантироваться. Однако окончательно это станет известно после опубликования календаря.

17 марта УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы - 2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Российский город должен принять четыре матча чемпионата Европы - три игры группового раунда, а также одну из встреч 1/4 финала турнира.