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Допинг-скандал вокруг российского спорта

AP: ФИФА намерена получить данные по делу о манипуляциях с пробами спортсменов РФ в мае

30 апреля отдел расследований Всемирного антидопингового агентства завершил разбирательства по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов и передал результаты в спортивные федерации
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© EPA-EFE/MANUEL LOPEZ

ТАСС, 5 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) в мае рассчитывает получить от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данные по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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30 апреля отдел расследований WADA объявил о завершении разбирательства по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. Отмечается, что выявлены манипуляции с данными проб 145 из 298 российских спортсменов. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.

"ФИФА приняла участие в разъяснительном вебинаре WADA 30 апреля и была проинформирована о том, что к концу мая получит полный пакет дел, - приводит агентство слова представителя ФИФА. - ФИФА тесно сотрудничает с WADA, чтобы как можно скорее закрыть это дело".

Также отмечается, что на данный момент неизвестно, сколько среди вызвавших подозрение допинг-проб принадлежит российским футболистам. ФИФА заявляла перед стартом чемпионата мира 2018 года в России, что никто из 23 игроков, вошедших в состав российской команды на турнир, не был замешан в допинговом скандале.

В сентябре 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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