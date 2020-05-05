Синхронистка Ромашина: переносы чемпионатов мира и Европы после отсрочки ОИ уже не пугают

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Решения о переносах чемпионатов Европы и мира по водным видам спорта приняты в интересах календаря и после отсрочки Олимпийских игр в Токио на год уже не пугают. Такое мнение высказала ТАСС пятикратная олимпийская чемпионка, 20-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
Исполком Европейской лиги плавания (LEN) во вторник принял решение об окончательном переносе чемпионата Европы по водным видам спорта на 2021 год. Чемпионат мира по водным видам спорта должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года в японской Фукуоке. Однако после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпиады в Токио на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, проведение мирового первенства в запланированные сроки стало невозможным, и в итоге было принято решение провести соревнования с 13 по 29 мая 2022 года.
"Чемпионат мира перенесли на 2022 год, чтобы этот крупный турнир не попадал на один год с Олимпийскими играми, это решение было принято для того, чтобы не перегружать календарь, тем более что в нашем виде спорта уже появились Мировые серии. Решение по чемпионату Европы также было очевидно - первоначально он был перенесен на август, но, скорее всего, в 2020 году соревнований уже не предвидится, нам будет сложно возвращаться в форму, и каждая сборная будет выходить из карантина в разное время", - считает Ромашина.
"Честно говоря, после переноса Олимпиады мне уже ничего не страшно, абсолютно. Для спортсмена самый главный старт - Олимпийские игры, и это то, ради чего я вернулась в большой спорт после рождения ребенка. Это именно то, чего я жду. После карантина все мы выйдем тренироваться, но я не представляю, хватит ли сил на следующий год и хватит ли их вообще", - сказала пятикратная олимпийская чемпионка.
Ромашина считает, что синхронисткам нужно начинать сезон в сентябре: "Сезон нужно начинать где-то уже в сентябре, но мы не можем позволить себе роскошь отдыхать до этого момента. Так что либо сезон будет очень длительный, либо его придется как-то разбивать и в августе уходить в отпуск на две недели. Решать это будут тренеры, но сейчас уже что-то становится понятно".
Российские синхронистки уже обеспечили себе лицензии на Игры-2020. "Благо у нас уже есть все лицензии, но интересно будет, как будут расставлены дальнейшие соревнования - Мировая серия, олимпийский отбор. Тренеры в зависимости от этого будут решать, когда выходить, что делать и по какому графику работать. Ситуация, когда не знаешь, что делать и куда бежать, добавляет дискомфорта".
Здоровье прежде всего
Ромашина подчеркнула, что была бы рада проведению Игр даже в декабре 2020 года, но ситуацию уже не изменить.
"Сейчас не только спортсмены, весь мир в такой ситуации. Сегодня я понимаю - жизнь вне спорта есть. Если до рождения ребенка спорт был для меня на первом месте, и я не могла представить ни дня без тренировок, то сегодня я достаточно спокойно на все реагирую", - подчеркнула Ромашина.
"Многие ждут, когда же возобновится европейский и мировой футбол - всем хочется зрелища, позитива. Но речь сегодня в первую очередь идет о здоровье, - сказала Ромашина. - Да, я была бы очень рада, если бы Олимпиада прошла в 2020 году, хоть в декабре, но уже ничего не изменить".
Ромшина также является 10-кратной чемпионкой Европы, на ее счету ни одного поражения во всех турнирах, в которых она принимала участие. После Олимпийских игр 2016 года спортсменка взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка. В 2018 году она возобновила выступления.