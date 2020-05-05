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Влияние коронавируса на спорт

Футболисты "Сельты" в среду пройдут тестирование на коронавирус

В понедельник вечером в расположение клуба вернулся российский форвард Федор Смолов

ТАСС. 5 мая. Футболисты и тренерский штаб испанской "Сельты" пройдут медицинское обследование с целью выявления возможных заражений коронавирусной инфекцией внутри клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Сельты".

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Также тесты пройдут игроки академии и остальные работники клуба. Тестирование связано с разрешением на возобновление тренировок на текущей неделе.

Во вторник утром стало известно, что в расположение клуба вернулся российский нападающий Федор Смолов, который перешел в "Сельту" зимой на правах аренды из московского "Локомотива". Соглашение 30-летнего игрока с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В составе "Сельты" российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив в гостях ворота мадридского "Реала" (2:2).

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, "Сельта" располагается на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 26 очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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