Сборная России проиграла команде США во втором туре Кубка наций по шахматам

ТАСС, 5 мая. Российские шахматисты уступили сборной США со счетом 1-3 в матче второго тура онлайн-турнира Кубок наций.

Сборную России в матче представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин и Александра Горячкина, капитан команды - Александр Мотылев. Капитан сборной США - Джон Доналдсон, команду представляли Хикару Накамура, Уэсли Со, Фабиано Каруана и Ирина Круш. Непомнящий белыми фигурами проиграл Накамуре, Артемьев черными уступил Каруане, партии Андрейкин - Со, Круш - Горячкина завершились вничью. В первом туре россияне тем же составом сыграли вничью с командой Европы (2-2).

В других матчах второго тура сборная Китая обыграла со счетом 3-1 команду Европы, а сборная "остального мира" со счетом 2,5-1,5 переиграла команду Индии.

После двух туров сборная Китая с шестью очками возглавляет турнирную таблицу, далее идут команды США (пять очков), сборные Индии и "остального мира" (по 3,5), сборные России и Европы с тремя очками замыкают таблицу.

В третьем туре россияне сыграют с командой Китая, сборная Индии встретится с командой Европы, сборная США - с командой "остального мира". Партии пройдут в среду.

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все встречи будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований составит $180 тыс.