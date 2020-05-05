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Влияние коронавируса на спорт

Потери ФК "Барселона" от коронавируса составляют более €120 млн

Около €50 млн "Барселона" потеряла от отсутствия продаж билетов на матчи и в музей клуба

ТАСС, 5 мая. Потери лидера чемпионата Испании по футболу "Барселоны" из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса составляют €120-140 млн. Об этом сообщил вице-президент клуба Жорди Кардонер, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

По его информации, около €50 млн "Барселона" потеряла от отсутствия продаж билетов на матчи и в музей клуба, €39 млн - телевизионных трансляций, от €20 до €25 млн - потенциальных коммерческих доходов, в том числе от магазинов клуба и футбольных школ. "Это то, что мы знаем наверняка на данный момент. Эти миллионы составят наши потери по окончании года", - заявил Кардонер.

Ранее сообщалось, что "Барселона" ищет спонсора для покупки прав на название стадиона "Камп Ноу", вследствие чего название арены впервые в истории будет содержать наименование титульного спонсора. Изначально данная мера должна была быть принята на один сезон, чтобы направить средства на борьбу с коронавирусом, но Кардонер сообщил о возможности заключения подобного соглашения на срок до 25 лет.

Чемпионат Испании был приостановлен в марте, после 27 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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