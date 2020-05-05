Ведущие теннисные организации выделят более $6 млн на поддержку игроков

ТАСС, 5 мая. Крупнейшие теннисные организации мира выделят более $6 млн на разработку программы поддержки игроков, которые пострадали от пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В разработке программы приняли участие ATP, Женская теннисная ассоциация (WTA), Международная федерация тенниса (ITF), а также организаторы турниров серии Большого шлема - Открытых чемпионатов Австралии, Франции и США, а также Уимблдона. Программа помощи будет охватывать около 800 теннисистов, которые нуждаются в финансовой поддержке. Право на участие в программе будет предоставляться на основе рейтинга каждого теннисиста и заработанных им призовых.

"Этот шаг семи заинтересованных сторон обеспечивает финансовую основу программы, а также дает возможность для последующих дополнительных взносов, - говорится в сообщении. - Средства, собранные с помощью таких инициатив, как аукционы, пожертвования игроков, обеспечат возможность для дальнейшего развития программы. Создание такой программы - это позитивная демонстрация способности спортивного сообщества объединяться в это кризисное время. Мы будем продолжать сотрудничать и следить за поддержкой, необходимой для всего тенниса, с целью обеспечения долгосрочного безболезненного существования этого вида спорта в разгар беспрецедентного вызова нашему образу жизни, наши мысли со всеми, кто пострадал в это время".

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом сезоне был отменен Уимблдонский турнир, на сентябрь перенесен старт Открытого чемпионата Франции. Также было приостановлено проведение всех турниров ATP и WTA.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.