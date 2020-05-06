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ММА

Тони Фергюсон сдал тест на коронавирус перед турниром UFC

Тестирование прошли все члены команды американского бойца
Тони Фергюсон AP Photo/John Locher
Описание
Тони Фергюсон
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 6 мая. Американский боец Тони Фергюсон сдал тест на коронавирус в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

"Тони и вся команда сдали тест на коронавирус. Результаты будут известны позднее", - сказал собеседник агентства.

Фергюсон проведет бой с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Турнир пройдет без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, а сам бой планировался 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка.

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