Фергюсон: Нурмагомедов и Макгрегор должны завершить карьеру

ТАСС, 6 апреля. Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор должны завершить карьеру. Об этом Фергюсон заявил журналистам во время онлайн-конференции.

"Нурмагомедову и Макгрегору пора заканчивать. Хочу ли я драться с Хабибом? Не хочу говорить об этом, все мои мысли о UFC 249", - сказал Фергюсон.

Американец проведет бой с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Турнир пройдет без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов. Бой планировали провести 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Позже турнир отменили.