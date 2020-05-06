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ММА

Фергюсон: Нурмагомедов и Макгрегор должны завершить карьеру

Американец в ночь на 10 мая примет участие в турнире UFC 249, где его соперником должен был изначально стать российский боец, который позже отказался от поединка
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор AP Photo/Seth Wenig
Описание
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 6 апреля. Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор должны завершить карьеру. Об этом Фергюсон заявил журналистам во время онлайн-конференции.

"Нурмагомедову и Макгрегору пора заканчивать. Хочу ли я драться с Хабибом? Не хочу говорить об этом, все мои мысли о UFC 249", - сказал Фергюсон.

Американец проведет бой с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Турнир пройдет без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов. Бой планировали провести 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Позже турнир отменили.

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