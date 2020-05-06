СМИ: футболист "Манчестер Сити" Сане согласовал условия контракта с "Баварией"

ТАСС, 6 мая. Немецкая "Бавария" согласовала детали контракта с нападающим английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Лероем Сане. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Get German Football News.

Соглашение будет рассчитано на пять лет. Контракт Сане с "Манчестер Сити" истекает летом 2021 года. По информации источника, руководство "Баварии" одобрило покупку немецкого 24-летнего нападающего и рассчитывает снизить цену на футболиста, которая составляет €80 млн (по данным портала Transfermarkt - прим. ТАСС). Клуб намерен заплатить за Сане от €40 до €60 млн.

Немецкий футболист получил травму 4 августа 2019 года в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" (1:1, 5:4 - по пенальти). У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки. 28 февраля Сане впервые вышел на поле после восстановления, сыграв за молодежную команду "Манчестер Сити" против "Арсенала" (4:2) и не отметившись результативными действиями.

Сане перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из немецкого "Шальке". За английский клуб он провел 134 матча, забил 39 мячей и отдал 45 передач. В его активе по два титула чемпионата и Суперкубка Англии, а также Кубка английской лиги, один раз футболист завоевывал Кубок Англии. В составе сборной Германии Сане провел 21 матч и забил пять мячей.