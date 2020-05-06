Оптимист в душе. Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Вячеславу Старшинову - 80 лет

Именитый хоккеист также девять раз выигрывал золотые медали чемпионатов мира и трижды становился чемпионом СССР в составе московского "Спартака"

ТАСС, 6 мая. Двукратному олимпийскому чемпиону и девятикратному чемпиону мира по хоккею Вячеславу Старшинову исполнилось 80 лет. Большую часть карьеры один из лучших центрфорвардов в истории мирового хоккея провел в московском "Спартаке", в составе которого трижды становился чемпионом СССР. Юбиляр в беседе с ТАСС рассказал, что проведет свой праздник в кругу близких родственников. "Проведу день как обычно. Конечно, близкие придут и поздравят, дома все готовятся. Чувствую себя нормально, как говорят в таких случаях, по возрасту, читаю сейчас много книг и отдыхаю на даче", - сказал юбиляр. Старшинов почти всю свою карьеру (1957-1972, 1974-1975, 1978-1979) провел в "Спартаке". В 1978 году он стал первым в истории чемпионатов СССР хоккеистом, который забросил 400 шайб в карьере. Был одним из немногих, кому разрешили выезд в зарубежный клуб из капиталистической страны, в 1975 году он выступал за японский "Одзи Сэйзи" играющим тренером.

Описание Борис Майоров, Вячеслав Старшинов и Евгений Майоров, 1980 год © Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

Форвард вместе с братьями Борисом и Евгением Майоровыми составлял одну из сильнейших троек советской эпохи. Выступал на позиции центрального нападающего и большинство своих шайб забрасывал с "пятака". Также он был незаменим, когда команда оставалась в меньшинстве. Центрфорвард обладал хорошими оборонительными качествами и мог нейтрализовать сильнейших игроков соперника, не забывая при этом о своих главных обязанностях в атаке. "В советском хоккее не было такого центрфорварда, который бы результативно участвовал в атаках своей команды и при этом умело нейтрализовывал самых сильных игроков соперника, - сказал в беседе с ТАСС партнер Старшинова по "Спартаку" и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. - Перед воротами соперника был неудержим. Канадцы, умевшие форвардов соперника не подпускать к своему пятаку, со Старшиновым ничего поделать не могли". В составе "Спартака" Старшинов трижды становился чемпионом страны (1962, 1967, 1969), четырежды завоевывал серебро (1965, 1966, 1968, 1970) и пять раз - бронзу (1963, 1964, 1972, 1975, 1979). Также он дважды выигрывал Кубок СССР (1970, 1971). Незаменимый игрок В составе сборной СССР Старшинов дважды становился олимпийским чемпионом (1964, 1968) и девять раз выигрывал золотые медали чемпионата мира (1963-1971). Первым крупным турниром в составе национальной команды для форварда стал чемпионат мира 1961 года, на котором советская сборная завоевала бронзовые медали. В Суперсерии между сборными СССР и Канады 1972 года из-за неоптимального физического состояния он сыграл только во втором матче (1:4), проведя на льду две смены. Поначалу братья Майоровы не приняли Старшинова и не хотели играть с ним в одном звене, но вскоре поняли ошибочность своих суждений и стали вместе с новым партнером одной из самых неудержимых троек нападения в мировом хоккее. В начале 60-х годов они отказались играть за ЦСКА, поэтому процесс их приглашения в главную команду страны несколько затянулся. Главный тренер сборной СССР Анатолий Тарасов не взял игроков на Олимпиаду 1960 года в Скво-Вэлли.

После завершения карьеры Бориса Майорова в 1969 году Старшинов стал капитаном национальной команды. В 182 играх за сборную он забросил 149 шайб, на чемпионатах мира и Олимпиадах провел 78 матчей и забросил 64 шайбы. На мировых первенствах форвард участвовал 10 раз, лишь однажды не выиграв золотые медали. На турнире 1965 года Старшинов был признан лучшим нападающим. Трехкратным олимпийским чемпионом Старшинову стать не удалось - в 1972 году спартаковца уговорили закончить игровую карьеру и возглавить родной клуб в качестве тренера. Он согласился и на протяжении двух лет руководил красно-белыми, приведя их к серебру в своем дебютном сезоне. После этого 35-летний Старшинов уехал в Японию. В клубе "Одзи Сэйзи" он был играющим тренером и каждый год становился лучшим снайпером местного чемпионата. Однако в 1978 году Старшинов вернулся в "Спартак", отыграл за него один сезон и снова стал бронзовым призером первенства. На этой ноте он и завершил свою хоккейную карьеру. Академик и поэт Старшинов увлекался спортом с детства: играл в волейбол, пробовал себя в боксе, восемь лет занимался акробатикой. Входил в сборную школы по волейболу, стал чемпионом Москвы. Больше всего он любил футбол. Летом играл в футбол, а зимой в хоккей с мячом, позднее перейдя в хоккей с шайбой.

Описание Вячеслав Старшинов, 1978 год © Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС