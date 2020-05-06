Фигуристка Валиева рассказала, как относится к сравнениям с Загитовой

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева рассказала, как относится к сравнениям с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Об этом Валиева сообщила в интервью ТАСС.

Валиева дебютировала на международном юниорском уровне в прошлом сезоне. В активе 14-летней фигуристки золотые медали всех турниров, в которых она участвовала, в том числе и юниорского чемпионата мира в Таллине.

"Я особо этого даже не видела, честно говоря, - сказала Валиева в ответ на вопрос, что она думает о сравнениях с Загитовой в фанатской среде. - Для себя я - вот сама Камила, и все. А то, что меня сравнивают, - здесь сложно".

Также фигуристка рассказала, какие качества старается перенимать у Загитовой. Обе спортсменки занимаются на одном катке в группе тренера Этери Тутберидзе.

"Для меня это выглядит так: когда она накатывала программы, и если вдруг у нее что-то не получалось, она делала и делала, переделывала, пока не получится, - отметила Валиева. - Для меня она наставник в том, что надо добиваться целей. Она ставит их себе и идет к ним".