Фигуристка Валиева намерена разучить четверной сальхов и тройной аксель в следующем сезоне

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева намерена выучить сальхов в четыре оборота и тройной аксель за сезон-2020/21. Об этом Валиева сообщила в интервью ТАСС.

В прошлом сезоне 14-летняя спортсменка исполняла два четверных в произвольной программе - сольный четверной тулуп и тот же прыжок в каскаде с двойным тулупом.

"Это, наверное, четверной сальхов, - сказала Валиева в ответ на вопрос, что ей хотелось бы выучить в новом сезоне. - Я хотела перед карантином зайти на него. Дальше - наверное, тройной аксель. А после уже будем смотреть".

Валиева дебютировала на международном юниорском уровне в прошлом сезоне. В ее активе золотые медали всех турниров, в которых она участвовала, в том числе и юниорского чемпионата мира в Таллине.