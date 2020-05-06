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КХЛ

Старшинов: трудно поверить в чемпионство "Спартака" в ближайшее время

Ранее генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов в интервью ТАСС заявил, что команда постарается побороться за Кубок Гагарина в следующем чемпионате
Вячеслав Старшинов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вячеслав Старшинов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, почетный президент московского "Спартака" Вячеслав Старшинов отметил, что ему трудно поверить в чемпионство команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в ближайшие годы. Об этом Старшинов рассказал ТАСС.

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"Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах уступил "Динамо". Во вторник генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов в интервью ТАСС заявил, что команда постарается побороться за Кубок Гагарина в следующем чемпионате.

"Конечно, по мере сил и возможностей слежу за "Спартаком", переживаю. Такова спортивная жизнь, да и жизнь вообще. Бывают и взлеты, и падения. Поверить в то, что "Спартак" в ближайшее время станет чемпионом, очень трудно, но хотелось бы", - сказал Старшинов.

"Я оптимист в душе. Думаю, что в нашей хоккейной спартаковской жизни еще будут светлые дни", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" в последних трех сезонах неизменно проигрывал в первом раунде плей-офф. Лучшим результатом красно-белых в КХЛ является выход в четвертьфинал Кубка Гагарина в 2009 и 2010 годах.

Старшинов выступал за "Спартак" на протяжении почти всей своей карьеры (1957-1972, 1974-1975, 1978-1979) и трижды стал чемпионом СССР (1962, 1967, 1969).

Теги
Старшинов, Вячеслав Иванович
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