Фигуристка Валиева заявила, что хотела бы попробовать себя на взрослом чемпионате России

В прошлом сезоне 14-летняя спортсменка дебютировала на международном юниорском уровне, завоевав золотые медали всех турниров, в которых участвовала, включая юниорского чемпионата мира в Таллине. В 2020 году Валиева, согласно регламенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сможет принять участие во взрослом чемпионате России. Допуск к взрослым соревнованиям под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) она получит лишь в сезоне-2021/22.

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Фигуристка Камила Валиева хотела бы попробовать силы на взрослом чемпионате России в следующем сезоне. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

"Я просто скорее не думаю про следующий старт, - сказала Валиева. - Про то, что будет через полгода, мне как-то легче не задумываться. Лучше сделаю это за неделю до него, чтобы не перегореть. Но желание попробовать себя в конкуренции со взрослыми, наверное, все-таки есть, как и у любого спортсмена".

Также 14-летняя фигуристка озвучила цели на предстоящий сезон. "Мне кажется, следующий сезон тоже будет довольно-таки важным, - сказала она. - Все ждут от спортсмена такого же результата, какой был и до этого. То есть, ты не можешь выступить хуже, нужно защитить то, что уже было тобой выиграно".

Чемпионат России сезона-2020/21 пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря.