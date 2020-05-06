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Зимние олимпийские виды спорта

ISU примет решение по проведению серии Гран-при в сезоне-2020/21 не ранее июня

Вопросом календаря этапов серии Гран-при будет заниматься рабочая группа ISU
Вице-президент ISU Александр Лакерник Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вице-президент ISU Александр Лакерник
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по проведению серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 не ранее середины июня. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ISU Александр Лакерник.

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"Вопросом календаря этапов серии Гран-при будет заниматься рабочая группа ISU, в которую я вхожу. Решение планируется не ранее середины июня, все зависит от развития ситуации с пандемией. У ISU есть различные сценарии проведения серии", - сказал Лакерник.

Текущий сезон был прерван из-за пандемии коронавируса, вследствие чего отменены международные соревнования, включая чемпионат мира в канадском Монреале и церемонию ISU Awards (аналог кинематографического "Оскара" в фигурном катании - прим. ТАСС).

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Зимние олимпийские виды спорта
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