ISU примет решение по проведению серии Гран-при в сезоне-2020/21 не ранее июня

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по проведению серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 не ранее середины июня. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ISU Александр Лакерник.

"Вопросом календаря этапов серии Гран-при будет заниматься рабочая группа ISU, в которую я вхожу. Решение планируется не ранее середины июня, все зависит от развития ситуации с пандемией. У ISU есть различные сценарии проведения серии", - сказал Лакерник.

Текущий сезон был прерван из-за пандемии коронавируса, вследствие чего отменены международные соревнования, включая чемпионат мира в канадском Монреале и церемонию ISU Awards (аналог кинематографического "Оскара" в фигурном катании - прим. ТАСС).