Получасовая тренировка с Овечкиным продана на аукционе за $38 тыс.

Тренировка является частью благотворительного аукциона All In Challenge, все деньги пойдут на продовольствие для социально незащищенных групп населения во время пандемии коронавируса. Само занятие будет длиться 30 минут, в ходе тренировки Овечкин покажет мастер-класс по броскам.

ТАСС, 6 мая. Индивидуальная тренировка с российским нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александром Овечкиным продана на аукционе за $38 тыс. Об этом сообщает американское издание Bleacher Report .

Также победитель аукциона получит клюшку 34-летнего хоккеиста и четыре билета на матч "Вашингтона".

В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", в активе обоих по 48 шайб. Всего на счету 34-летнего россиянина 67 очков (48 шайб + 19 передач) в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата ("Харт Трофи"), а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).