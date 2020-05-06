РУСАДА передало материалы по чувашским спортсменам в дисциплинарный антидопинговый комитет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) передало все материалы по делу о нарушении антидопинговых правил в Чувашии в дисциплинарный антидопинговый комитет. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В ходе расследования РУСАДА в период с 2017 по 2019 год был выявлен ряд случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. В ходе проверки были опрошены 150 лиц - спортсмены и персонал. РУСАДА установило, что 70 спортсменов использовали запрещенный метод с помощью спортивных врачей.

"Мы отдали все материалы в дисциплинарный антидопинговый комитет. Теперь члены этого комитета должны изучить эти материалы и предложить дату слушаний. Я думаю, что они состоятся в мае, но точные сроки, насколько я знаю, пока не определены", - сказала Пахноцкая.

Дисциплинарный антидопинговый комитет является независимой от РУСАДА структурой, которая принимает решение о возможности наказания спортсменов и тренеров, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.