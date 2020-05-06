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КХЛ

Минское "Динамо" ищет спонсоров для выполнения условий регламента КХЛ

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии, клуб проводит политику привлечения молодых белорусских игроков
Хоккеисты минского "Динамо" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеисты минского "Динамо"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Минское "Динамо" ведет работу по привлечению спонсоров как для комплектования состава, так и для выполнения условий регламента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии.

Ранее генеральный директор "Динамо" Дмитрий Басков сообщил порталу Tut.by о долгах по зарплатам в клубе, которые помешали подписать новый контракт с одним из лидеров команды нападающим Андреем Костицыным.

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"Участие белорусского клуба в КХЛ является одной из приоритетных задач для развития игроков, в том числе для подготовки национальной сборной к крупнейшим международным соревнованиям. В настоящее время минское "Динамо" проводит политику привлечения молодых белорусских игроков, выступление в одной из сильнейших лиг мира способно развить их потенциал, - сообщили в пресс-службе. - Руководством "Динамо" ведется работа по привлечению партнеров и спонсоров как для комплектования конкурентоспособного состава на предстоящий сезон, так и для выполнения всех условий регламента лиги. Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Басков, также занимающий пост зампреда федерации хоккея, входит в состав совета директоров КХЛ, где представляет не только интересы клуба, но и интересы всего белорусского хоккея".

"Динамо" выступает в КХЛ с самого первого сезона лиги. Лучшим результатом команды является выход в плей-офф в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах.

В начале апреля о своем неучастии в сезоне-2020/21 объявил "Адмирал", так как профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостановили заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут перенаправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

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