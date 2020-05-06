{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

РУСАДА не получало от WADA список 298 спортсменов из базы LIMS, подозреваемых в допинге

WADA передало результаты расследования 28 международным федерациям

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока не получало от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 298 спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил после окончания изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

На эту тему
РУСАДА передало материалы по чувашским спортсменам в дисциплинарный антидопинговый комитет

30 апреля WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Были выявлены манипуляции с данными проб 145 атлетов. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям, одна из которых занимается организацией "крупных соревнований".

"РУСАДА пока не получало от WADA списки спортсменов, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил на основании базы LIMS. Но я думаю, что с течением времени мы такую информацию получим", - сказала Пахноцкая.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
СМИ: возобновление чемпионата Германии по футболу отложено до 22 мая
Командам предстоит провести две недели на карантине перед началом соревнований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС