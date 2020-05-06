РУСАДА не получало от WADA список 298 спортсменов из базы LIMS, подозреваемых в допинге

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока не получало от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 298 спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил после окончания изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

30 апреля WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Были выявлены манипуляции с данными проб 145 атлетов. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям, одна из которых занимается организацией "крупных соревнований".

"РУСАДА пока не получало от WADA списки спортсменов, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил на основании базы LIMS. Но я думаю, что с течением времени мы такую информацию получим", - сказала Пахноцкая.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).