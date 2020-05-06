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Допинг в спорте
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РУСАДА восстанавливает тестирование с третьей декады мая

По словам главы РУСАДА Юрия Гануса, особое внимание в организации уделяется планированию
Глава РУСАДА Юрий Ганус Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит тестировать спортсменов с третьей декады мая. Об этом сообщил на онлайн-конференции, организованной ТАСС, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Ранее РУСАДА приостановило тестирование спортсменов из-за пандемии коронавируса.

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"Сегодня одно из главных событий - РУСАДА восстанавливает тестирование с третьей декады мая. Мы выполняли всю работу за исключением тестирования, особое внимание мы уделяли планированию. Принято решение: мы продолжаем работу по тестированию, подходим к этому взвешенно, избирательно и сфокусированно", - заявил Ганус.

14 апреля Ганус заявил о намерении РУСАДА приобрести костюмы биологической защиты для инспекторов допинг-контроля.

"У нас есть модель тестирования в этих сложных условиях, мы отработали эту машину. У нас есть понимание по костюмам - мы уже заказали и продолжаем их заказывать. Сейчас мы ждем последние рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA), они будут со дня на день. И мы начинаем работу с третьей декады мая", - добавил гендиректор РУСАДА.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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ДопингГанус, Юрий Александрович
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