Бронзовый призер Олимпиады-2014 по скелетону Никитина начала подготовку к новому сезону

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по скелетону Елена Никитина, выигравшая на Олимпиаде 2014 года в Сочи бронзовую награду, начала подготовку к новому сезону. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Отпуск закончился, и теперь я начала готовиться к новому сезону. В предыдущие годы первый сбор у нас проходил в Турции, мы бегали кроссы, делали упражнения с "резинками". Мне очень повезло, что я сейчас нахожусь в Сочи, где условия для тренировок лучше, чем в Москве. Можно сказать, что для меня пока подготовка никак не изменилась, я также бегаю кроссы, работаю со своим весом", - сказала Никитина.

По итогам сезона-2019/20 Никитина в общем зачете Кубка мира заняла третье место. На чемпионате мира в немецком Альтенберге она стала пятой, на чемпионате Европы в Сигулде - первой. В сезоне-2018/19 Никитина стала первой россиянкой, выигравшей Кубок мира по скелетону.