{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Бронзовый призер Олимпиады-2014 по скелетону Никитина начала подготовку к новому сезону

Спортсменка рассказала, что для нее в Сочи условия тренировок лучше, чем в Москве
Елена Никитина EPA/ANDREAS SCHAAD
Описание
Елена Никитина
© EPA/ANDREAS SCHAAD

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по скелетону Елена Никитина, выигравшая на Олимпиаде 2014 года в Сочи бронзовую награду, начала подготовку к новому сезону. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

На эту тему
Елена Никитина одержала победу на чемпионате России по скелетону в Сочи

"Отпуск закончился, и теперь я начала готовиться к новому сезону. В предыдущие годы первый сбор у нас проходил в Турции, мы бегали кроссы, делали упражнения с "резинками". Мне очень повезло, что я сейчас нахожусь в Сочи, где условия для тренировок лучше, чем в Москве. Можно сказать, что для меня пока подготовка никак не изменилась, я также бегаю кроссы, работаю со своим весом", - сказала Никитина.

По итогам сезона-2019/20 Никитина в общем зачете Кубка мира заняла третье место. На чемпионате мира в немецком Альтенберге она стала пятой, на чемпионате Европы в Сигулде - первой. В сезоне-2018/19 Никитина стала первой россиянкой, выигравшей Кубок мира по скелетону.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
СМИ: возобновление чемпионата Германии по футболу отложено до 22 мая
Командам предстоит провести две недели на карантине перед началом соревнований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС